KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 715 milyar TL'den 1 trilyon 659,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 14 trilyon 241,9 milyar TL'den 14 trilyon 289,6 milyar TL'ye, mevduat 16 trilyon 962,7 milyar TL'den 17 trilyon 294,8 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 769 milyar TL'den 1 trilyon 762,5 milyar TL'ye , bireysel kredi kartları 1 trilyon 529,9 milyar TL'den 1 trilyon 503,9 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 246,9 milyar TL'den 249,3 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 16 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.