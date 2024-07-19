KKM ve katılma hesaplarındaki düşüş sınırlı da olsa sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 991,5 milyar TL'den 1 trilyon 942,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 838,5 milyar TL'den 13 trilyon 957,1 milyar TL'ye, mevduat 16 trilyon 198,9 milyar TL'den 16 trilyon 672,9 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 727,6 milyar TL'den 1 trilyon 740,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 466,9 milyar TL'den 1 trilyon 485,3 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 218,5 milyar TL'den 225,1 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 12 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.