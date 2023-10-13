KKM’de 74,6 milyar TL’lik rekor düşüş

Birol BOZKURT

Son yapılan düzenlemelerle ilginin azaldığı KKM’de düşüş serisi 7. haftaya çıktı. Ekonomi yönetiminin kademeli terk etme planı çerçevesinde atılan adımlar meyvelerini vermiş gibi görünüyor. 7 haftalık düşüş serisinin en sert kaybı 6 Ekim haftasında yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen hafta KKM hesapları 74,6 milyar TL ile rekor düşüş kaydetti. İlgili haftada KKM büyüklüğü 3,23 trilyon TL’ye geriledi, dolar cinsinden bakıldığında ise 117,3 milyar dolarlık büyüklük kaydedildi.

KKM hesapları gerilerken bankacılık sektöründe toplam mevduat ise geçen hafta 32,3 milyar lira artarak 13,4 trilyon lira oldu. Uzmanlar bu artışta TL mevduat faizlerinde yükselişin etkili olduğu görüşünde.

TCMB verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında da parite etkisiyle düşüş görüldü. 6 Ekim haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 406 milyon dolar düşüşle 171,6 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırıldığında ise mevduatların 551 milyon dolar arttığı izlendi. Pariteden arındırılmış veri setine göre, döviz mevduatları gerçek kişilerde 570 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerde ise 1,1 milyar dolar arttı.

Sektörünün kredi hacmi azaldı

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi geçen hafta 8,6 milyar lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 687 liradan 10 trilyon 678 milyar liraya geriledi. Tüketici kredilerinin tutarı ise 4,4 milyar lira azalışla 1,4 trilyon liraya geriledi.

Kredilerin 445,4 milyar irası konut, 87,8 milyar lirası taşıt ve 911 milyar lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 815 milyon lira artarak 1 trilyon 242 milyar 798 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalışla 961 milyar 257 milyon liraya düştü.

MB'nin rezervleri 122,9 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası'nın Toplam rezervleri, 6 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 680 milyon dolar artarak 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi. Buna göre, 6 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 577 milyon dolar artışla 83 milyar 152 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervler, 29 Eylül’de 81 milyar 575 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 898 milyon dolar azalarak 40 milyar 629 milyon dolardan 39 milyar 731 milyon dolara geriledi.

Yabancının hisseden çıkışı sürdü

Yabancı yatırımcılar 6 Ekim haftasında nette 238 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. İki haftada yaşanan çıkış 336 milyon doları buldu. Yabancıların geçen hafta tahvil tarafında da satış yaptığı izlendi.

Yabancıların bu haftada yapılan tahvil satışı 36 milyon dolar oldu. Seçimlerden bu yana bakıldığında yabancı yatırımcıların hisse tarafında 1,15 milyar dolarlık giriş yaptığı görüldü. Tahvil tarafında ise 518 milyon dolarlık net alım kaydedildi.