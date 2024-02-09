KKM’de düşüş sürerken mevduat faizi fren yaptı

Merkez Bankası’nın kademeli çıkış politikası yürüttüğü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında düşüş serisi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre KKM hesapları geçtiğimiz hafta 76,1 milyar TL düşerek 2,38 trilyon TL’ye geriledi.

Bir önceki hafta bu rakam 2,45 trilyon TL düzeyindeydi. Merkez Bankası, son olarak geçtiğimiz hafta aldığı karara göre 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara 3 ayda bir faiz uygulanacağını duyurmuştu. Ayrıca katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.

Kredi faizlerindeki düşüş sürüyor

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 103 milyar 624 milyon lira artarak 11 trilyon 941 milyar liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı, 2 Şubat itibarıyla 6 milyar 279 milyon lira artışla 1 trilyon 533 milyar liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 436 milyar 798 milyon lirası konut, 94 milyar 33 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 2 milyar 352 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Kredi faizlerinde yaşanan yükseliş ivmesi de durdu. Merkez Bankası verilerine göre, ihtiyaç kredisi faizleri 26 Ocak ile biten haftada yüzde 60,73 oldu. Böylece ihtiyaç kredisi faiz oranları Ocak ayı başında 63,4 seviyesine yükselmişti. Taşıt kredisi faizleri de yüzde 44,08’e kadar gerilerken konut kredisi faizleri ise yüzde 41,21’e kadar düştü.

Mevduat faizlerinde gerileme durdu

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 230 milyar 262 milyon lira azaldı. Toplam mevduat 14 trilyon 871 milyar 55 milyon lira oldu. 2023 yılında rekor seviyelere yükselen TL mevduat faizi oranları yeni yıl ile düşüşe geçmişti. Aralık 2023’te yüzde 53’e dayanan ocak ayı başında yüzde 51’in üzerinde seyreden 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri 26 Ocak itibariyle yüzde 49,61 seviyesine geriledi. 1 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri ise yüzde 44,91’e yükseldi. Ortalama TL mevduat faizleri de yüzde 46,36 seviyelerinde bulunuyor.

Döviz mevduatları 2.86 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası, tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 178 milyar 376,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 Şubat ile sona eren haftada 176 milyar 290,30 milyon dolara geldi. Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 39,20 milyon dolar artarak 103 milyar 856,50 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 3 milyar 125,60 milyon dolar azalarak 72 milyar 433,80 milyon dolara geriledi.

Yabancı hisse aldı, tahvil sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 132,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Son dört haftada 500 milyon dolarlık hisse alan yabancının tahvilde satışı sürdü. Merkez Bankas, tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Şubat haftasında net 132,8 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 14,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı. Son dört haftada 500 milyon dolarlık hisse alan yabancının tahvilde satışı sürdü.

Böylece, yılbaşından 2 Şubat haftasına kadar yabancılar net 198,7 milyon dolar hisse senedi ve 273 milyon dolarlık DİBS aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin, 26 Ocak itibarıyla 32 milyar 238,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Şubat’ta 33 milyar 866,8 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 754,6 milyon dolardan 2 milyar 767,8 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları ise 92,7 milyon dolardan 92 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

Merkez Bankasının, toplam rezervleri, 2 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 717 milyon dolar azalışla 135 milyar 444 milyon dolara geriledi. Buna göre, 2 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 616 milyon dolar azalışla 86 milyar 538 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 26 Ocak’ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri 898 milyon dolar artışla 48 milyar 7 milyon dolardan 48 milyar 905 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 717 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolardan 135 milyar 444 milyon dolara geriledi