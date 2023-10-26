KKM’de düşüş sürüyor

Bankalarda kur korumalı mevduat (KKM) hacmi geçen hafta 85,5 milyar TL’lik rekor düşüş kaydetti. Böylece KKM hacmi 3 trilyon 70 milyar TL’ye geriledi.

Böylece KKM’de son üç haftalık düşüş 232 milyar TL’ye yükseldi.

BDDK verilerine göre, 20 Ekim itibarıyla KKM payı toplam TL mevduat içinde yüzde 37,8’e, toplam mevduat içinde yüzde 22,3’e geriledi.

Geçen hafta toplam TL cinsi mevduat artışı 20,2 milyar TL oldu.

TCMB’nin brüt rezervi yükseldi

KKM hacmi gerilerken geçen hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat stoku 2 milyar 265 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırılmış artış 456 milyon dolar oldu.

Parite etkisinden arındırılmış veride döviz mevduatı, gerçek kişilerde 451 milyon dolar azalırken, şirketlerde 907 milyon dolar arttı.

TCMB’nin brüt rezervi geçen hafta 1,6 milyar dolarlık artışla 126,1 milyar dolara yükseldi.