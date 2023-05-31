KKM’de yüksek prim Merkez’i harekete geçirdi

Birol BOZKURT

Bankaların Kur Korumalı Mevduat'a verdikleri primlere fren geliyor. Dövize dönüşebilir Kur Korumalı Mevduat hesaplarında (KKM) son dönemde hızla artan primlere Merkez Bankası’nın müdahale edeceği öne sürüldü.

Bankaların hazineden sorumlu genel müdür yardımcıları ile toplantı yaptığı ve Merkez Bankası’nın KKM primlerine sınırlama veya tamamen kaldırma yönünde tavsiye vereceği belirtiliyor. Bankacılık kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre TCMB kararnamesi ile bankaların TL dönüşüm oranı yüzde 60’dan yüzde 50’ye düşecek.

Bu durumun bankaların KKM’ye verdikleri opsiyon priminde düşüş yaratması bekleniyor. Yani dolardan KKM’ye dönüşümlerde verilen ve yüzde 30’lara varan primler artık verilmeyecek. Yapılan düzenleme ile KKM'ye olan talebin kısmen de olsa azalması bekleniyor.

Konuyla ilgili görüştüğümüz bankacılık kaynakları bazı bankaların dövizden TL'ye dönen KKM hesaplarına önden prim ödeme uygalamasına son verdiğini söyledi. Bankacılar KKM hesapları için verilen faizlerin ise hafif gerilemesine karşılık yüksek düzeyde seyretmeye devam ettiğini belirtti.

TCMB'nin bankalardan istediği döviz hesaplarının TL'ye dönüşüm hedeflerini yakalamaya çalışan bankalar, mevduat sahiplerini dövizden vazgeçirmek için KKM hesaplarına yüksek faiz ve prim vermeye başlamıştı. Faiz üst sınırının kaldırılması ve politikalardan duyulan endişelerle birlikte faizlerde yaşanan artış KKM'ye ilgiyi de artırdı. KKM 7 haftada 32.6 milyar dolar artışla 121.4 milyar dolara ulaştı.

KKM büyüklüğü 121.4 milyar dolar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 31 Mart itibarıyla 88.8 milyar dolar olan KKM 19 Mayıs haftası itibarıyla 121.4 milyar dolara yükseldi. KKM, 524.7 milyar dolar büyüklükteki döviz ve TL mevduatın artık önemli bir bölümünü oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde her hafta 10 milyar dolara ulaşması beklenen KKM itfaları piyasalarda yakından takip ediliyor.

Bankaların prim yarışını DÜNYA duyurmuştu

Geçtiğimiz hafta bankaların döviz dönüşümünde prim yarışına girdiğini DÜNYA okurlarına duyurmuştu. Bankalar belirli tutarın üzerinde açılan dövizden TL'ye dönüşüm KKM hesaplarına döviz talebinin rekor kırdığı seçim döneminde nakit prim ödemeye başlamıştı. Bankaların yüksek oranda verdiği prim ve faizin rasyoları tutturmak için yapılan bu uygulamalar bilançolar açısından çok sağlıksız etki yarattığı yönünde eleştiriler alıyordu.