KKM'deki düşüş 878 milyar lirayı aştı

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki soluksuz düşüş 2024'ün ikinci haftasında da devam etti.

BDDK 12 Ocak haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 528 milyar 954 milyon lira oldu.

5 Ocak haftasında KKM hesaplarında 47 milyar 504 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece KKM'de 21 hafta üst üste düşüş kaydedilirken, söz konusu dönemdeki toplam gerileme 878 milyar 995 milyon TL oldu.