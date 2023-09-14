KKM'deki düşüş serisi sürüyor

BDDK, bankacılık sistemine ilişkin haftalık verileri açıkladı. Verilere göre, KKM hesaplarının toplam büyüklüğü, 8 Eylül haftasında 3 trilyon 348,3 milyar TL'den 3 trilyon 332,6 milyar TL'ye geriledi.

KKM büyüklüğü 124 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Kur korumalı mevduat, 18 Ağustos haftasında 3,4 trilyon lirayı aşarak rekor seviyeyi görmesinin ardından Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla beraber gerilemeye başladı.

TCMB'den KKM'nin azaltılmasına yönelik adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) KKM hesaplarının TL mevduata geçişine yönelik bankalara hedef belirleyerek, ilk kez KKM'nin azaltılmasını amaçlayan adım atmıştı.

TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğler ve basın açıklamasında, "Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine" denilmişti.