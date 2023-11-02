KKM'den 62,3 milyar liralık çıkış

Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarında düşüş devam ediyor.

Krediler 10 trilyon 799,2 milyar TL'den 10 trilyon 924,1 milyar TL'ye yükseliş gösterdi. Tüketici kredileri 1 trilyon 446,1 milyar TL'den 1 trilyon 457,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 964,2 milyar TL'den 991,9 milyar TL'ye çıktı.

Mevduat 13 trilyon 749,8 milyar TL'den 13 trilyon 907,4 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 169,7 milyar TL'den 170,2 milyar TL'ye yükseldi.