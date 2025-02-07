KKM’den çıkan yatırımcılar DTH'lara koştu

Ali YILDIRIM

Aralık 2021’de döviz kurlarındaki ani yük­selişle birlikte, orta­ya Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi çıktı. Bir ge­cede yüksek dövizin ateşini düşüren sisteme binlerce kişi giriş yaptı.

Bir anlamda lira­ya dönüşü teşvik eden sistem­le birlikte, hesap sahiplerine hem döviz hem de faiz garan­tisi verildi. Sistem ilk etapta güzel işledi fakat artan kurla birlikte maliyeti bir hayli arttı. Seçim sonrası yeni ekonomi yönetiminin ilk işi KKM’yi ka­deme kademe bitirmek oldu.

"Riskleri var kademeli olarak bitireceğiz"

Ekonominin direksiyonuna geçen Hazine ve Maliye Ba­kanı Mehmet Şimşek, göre­ve geldiğinde KKM’nin risk­ler barındırdığını ve uzun vadede kaldırmayı planla­dıklarını açıklamıştı. Ban­kacılık Düzenleme ve Denet­leme Kurumu’nun (BDDK) dün paylaştığı haftalık veri­lerde de KKM’nin hacminin 1 trilyon TL’nin altına düştü­ğü görüldü. 31 Ocak haftasın­da KKM 25,2 milyar gerileye­rek, 996,1 milyar TL’ye indi. KKM’den çıkan gerçek kişi­lerin ve ticari kuruluşların ise döviz iştahı devam etti.

Yabancı para mevduatları 135 milyar TL arttı

BDDK verilerine göre, Ocak 2025’in ilk haftasında KKM toplamda 1.1 trilyonun üze­rindeydi. Aynı dönemde ger­çek kişilerin yabancı para he­sapları da 4.2 trilyonun üze­rine çıkmıştı. İkinci haftada yabancı para mevduatlarında hafif düşüş yaşansa da beşin­ci haftada yani 31 Ocak verile­rinde gerçek kişilerin yaban­cı para mevduatları 4.3 tril­yon lirayı aştı. Aynı dönemde KKM hesaplarında istikrar­lı düşüş devam etti. 24 Ocak haftasında 1 trilyon seviyesi­ne inen KKM, 996.1 milyara kadar gerileme kaydetti.

Sa­dece gerçek kişilerde değil ti­cari yabancı para hesapların­da da ocak ayında artış kayde­dildi. BDDK verilerine göre, 2.1 trilyon olan ticari yaban­cı para hesapları önceki hafta (24 Ocak) 2.2 trilyon liranın üzerine çıktı. Son hafta tica­ri hayatın etkisiyle bu seviye 24 Ocak haftasının hafif altı­na geriledi. Toplama bakıldı­ğında kur etkisi dışında hem ticari hem de gerçek kişilerin yabancı para hesapları bir ay­lık dönemde 135,7 milyar lira artarken, KKM hesaplarında 112.6 milyar lira düşüş gerçekleşti. 1 Ocak’tan bu yana sa­dece ger­çek kişi­lerin ya­bancı para mevduatın­daki yükseliş 103,9 milyar TL olarak ka­yıtlara geçti.

Kredi talebinde büyüme devam ediyor

Merkez Bankası’nın faiz in­dirimleriyle birlikte kredi ta­rafında da hareketlilik başla­dı. Bu süreçte özellikle ticari kredilerde büyüme istikrarlı bir şekilde devam ediyor. BD­DK verilerine göre, 31 Ocak haftasında bireysel ve ticari kredilerde 16.3 trilyon lirayı geçti.

Ocak ayının ilk hafta­sında bu 15.9 trilyon lira se­viyesindeydi. Son 1 ayda top­lam artış 409 milyar liranın üzerinde. 3.8 trilyon liranın üzerinde olan tüketici kredi­leri ve bireysel krediler geçen hafta 4 trilyon liraya yaklaş­tı. 111.2 milyar liralık bir ar­tış görüldü. Ticari kredilerde de iştah rutin bir şekilde de­vam etti. 12 trilyon seviyesin­de olan ticari ve diğer krediler son haftada 12.4 trilyon TL’ye merdiven dayadı.

Takipteki alacaklar ocakta zirveye çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayınladığı verilerde takipteki alacaklar da dikkat çekti. Ocak ayının son haftasında takipteki alacaklar toplamda 314 milyar 725 milyon TL’ye çıktı. Bunun 129 milyar 288 milyon lirasını tüketici kredileri ve bireysel krediler oluşturdu. 185 milyar 437 milyon lirada ticari ve diğer kredi türlerinden geldi. Ocak ayı başında takipteki alacakların toplamı 293 milyar 695 liraydı.

Bunun 116 milyar 457 milyon lirası tüketici kredileri ve bireysel kartlardan oluşurken, 177 milyar 237 milyon lirasını da ticari ve diğer kredilerden geldiği görülmüştü. Yani ocak ayında takipteki alacaklar 21 milyar daha artış gösterdi. Ocak 2025’te takipteki alacaklarda toplam artış yüzde 7’nin üzerinde gerçekleşti. Ekonomistler bu tabloyu, bireysel borç sorununun artması olarak yorumladı.