KKM’nin artış hızı yavaşladı döviz mevduatları yükselişe geçti

Toplam büyüklük 3,13 trilyon liraya, dolar cinsinden hesaplandığında da 116,3 milyar dolara yükseldi. KKM'de artış hızı son bir ayın en düşük seviyesinde kalırken döviz mevduatlarına pariteden arındırılan veriye göre 1 milyar doları aşan giriş oldu. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, döviz mevduatları da aynı haftada 727 milyon dolar artışla 171,5 milyar dolara yükseldi. Pariteden arındırıldığında ise artışın 1,4 milyar dolar olduğu görüldü.

İhtiyaç kredileri yeniden gaza bastı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 34 milyar 377 milyon lira artarak 10 trilyon 287 milyar liraya yükseldi. BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Temmuz itibarıyla 34,4 milyar lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 252 milyar liradan, 10 trilyon 287 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, geçen hafta 151,5 milyar lira artarak 12 trilyon 539 milyar lira oldu. Bir önceki hafta gerileyen tüketici kredileri 28 Temmuz haftasında 11 milyar 67 milyon lira artışla 1 trilyon 412 milyar 462 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 441 milyar 812 milyon lirası konut, 85 milyar 457 milyon lirası taşıt kredilerinden oluşurken ihtiyaç kredileri 877 milyar liradan 8 milyar liralık artışla 885 milyar 193 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 287 milyon lira artarak 1 trilyon 196 milyar liraya yükseldi.

Net rezervler 2,8 milyar dolar düştü

Merkez Bankası'nın net rezervleri 28 Temmuz haftasında 2,8 milyar dolar azalışla 10,9 milyar dolara geriledi. Böylelikle net rezervlerde 26 Mayıs haftasından bu yana en sert düşüş kaydedildi. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri de 113,8 milyar dolara yükseldi.

Yabancıdan 10 yılın en uzun hisse alım serisi

Yabancı yatırımcının hisse alım serisi sekizinci haftada da devam etti. Yurt dışı yerleşik kişiler 27 Temmuz haftasında 178,9 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Bu yabancı yatırımcı için 2013'ten bu yana en uzun alım serisi oldu. Böylelikle 8 haftalık dönemde net hisse alım miktarı toplam 1,788 milyar dolar oldu.