KKM’ye azalan ilgi yeniden artacak

Birol BOZKURT

Kur Korumalı Mevduat Hesapları’nda son dönemde yaşanan çözülmeye karşı Merkez Bankası’ndan yeni bir hamle geldi. Merkez Bankası, bankalara gönderdiği yazıda kur korumalı mevduat ürünü için getirilen politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde faiz uygulamasına son verdiğini açıkladı.

Son aylarda dolar/TL’nin stabil bir seyir izlemesi ve politika faizinin yüzde 9’a düşmesiyle elde edilen getirinin alternatif yatırım araçlarına göre azalması, KKM’de çözülmeyi hızlandırmıştı. KKM hesapları için bankalar şu an yüzde 9 olan politika faizinin 3 puan üzerinde yani yüzde 12 seviyesinde faiz verebiliyordu. Bu da bazı bankalarda yüzde 30’u aşan TL mevduat faizine göre oldukça düşük bir seviyede kalmıştı. Son dönemde yatay giden dolar/TL nedeniyle de hesap sahiplerinin KKM getirileri azalmıştı. KKM’de faiz üst sınırının kalkmasıyla KKM’ye olan ilgiyi yeniden artırabileceğini söyleyen uzmanlar, bu durumun Borsa İstanbul ve mevduat hesaplarına alternatif bir yatırım aracı olarak KKM’nin yeniden ön plana çıkabileceği görüşünde.

Bankacılık kaynakları ise KKM yatırımcısının vade bitiminde tekrar sisteme girmek istemediğini söylüyor. Buna gerekçe olarak hem KKM faiz oranlarının mevduat faizlerine oranla düşük kalması hem de doların artmamasını sebep olarak gösteriyorlar. Kaynaklar ayrıca KKM’nin son dönemde azalan cazibesinin bu adımla yeniden artacağını ve KKM faizlerinin mevduat faizleri ile yakınsayacağı ve bankalar için yeni bir rekabet alanı haline gelebileceğini söylüyorlar. Bankacılara göre, KKM’de üst sınırın kalkması oranların bir anda fırlamasına da neden olmayacak.

Öncelikle yüzde 15-18 aralığına yükselen bir oran olacağı görüşünü aktaran bankacılar, bunun ilerleyen dönemde piyasa şartlarına göre yüzde 20 ve üzerinde oranların konuşulmasının da sürpriz olmaması gerektiğini de düşünüyor.

Bütüncül bir karar alınmalı

Son dönemde KKM’nin bir avantajı kalmadığını söyleyen Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, “Merkez Bankası ucuz döviz yaratma peşinde, atılan bu adımların amacı bu. Hazine döviz ihtiyacını borçlanarak karşılamak yerine piyasadan karşılamaya çalışıyor. Bu da belirsizliği daha çok artırıyor. Atılan tüm bu adımlara rağmen Türkiye’de vatandaşın dolar talebini kırmak çok zor. Her hafta yeni bir karar almak yerine bir paket olarak bütüncül bir karar alınması gerekir” diye konuştu. TCMB eski başekonomisti Hakan Kara ise bunun örtülü değil aleni faiz artışı anlamına geldiğini söyledi.

“KKM'de faizin yüzde 15-17'lere çıkmasını bekliyorum”

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduatta faize üst sınırı kaldırması sonrasında faizin yüzde 17'lere çıkabileceğini söyledi. Bloomberg HT yayınında soruları yanıtlayan Çakar, “KKM süreç itibariyle başarılı oldu. Mevduatımızın yüzde 35'i TL idi, bu oran yüzde 54'e çıktı” diye konuştu. KKM'de yüzde 12 faizin düşük kaldığını söyleyen Çakar, “Önümüzdeki süreç itibariyle biz yüzde 60 hedefinin tutturulmasına bakacağız. Sektör son dönemde 5-6 puanlık opsiyonlar veriyordu. Kabaca ben burada üst sınırın yüzde 17-18 seviyelerine oturacağını düşünüyorum” dedi.

Yurt dışından dövizini getirene destek

Merkez Bankası, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankası'na satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek. Firmalar, ülkeye getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40'ını Merkez Bankası'na sattıktan sonra, dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirilecek.

KKM’de şirketlere vergi istisnası uzatıldı

Şirketlerin kur korumalı mevduattan elde ettikleri kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 31 Aralık 2022 tarihli bilançolar için de geçerli olacak. Şirketlerin 30 Haziran 2022 itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paraları Kur Korumalı Mevduat sistemine geçirmeleri durumunda vergi istisnalarından yararlanabilecek. Daha önce bu uygulama 31 Mart 2022 itibarıyla bilançolarda yer alan yabancı paraları kapsıyordu.

Rezervler 128,7 milyar $'a çıktı

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 471 milyon dolar artarak 128 milyar 743 milyon dolara yükseldi. Buna göre, 20 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 29 milyon dolar azalışla 79 milyar 154 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Ocak'ta 79 milyar 183 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.