KKM'ye temmuzda 34,5 milyar liralık rekor ödeme

KKM’nin bütçe yükü mayıs ayında 1,63 milyar TL olmuş, haziranda ise 20,6 milyar TL seviyesine yükselmişti.

KKM giderleri Ocak-Mayıs arasında aylık bazda 600 milyon TL - 1,6 milyar TL arasında seyrederken son iki ayda ciddi yükseliş yaşandığı gözlendi.

KKM'ye 2023'te kaç lira ödendi?

Bloomberg HT'nin haberine göre merkezi bütçede cari transferler altında yer alan toplam KKM gideri yılın ilk yedi ayında 59,5 milyar TL’ye ulaştı.

KKM'nin merkezi bütçeye maliyeti geçen yıl 92,5 milyar TL olmuştu.