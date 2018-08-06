KKTC’de yeni asgari ücret açıklandı

06 Ağustos 2018

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, taban maaşlar ve sektörel bazda asgari ücret düzenlemesi yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, yeni asgari ücretin brüt 2 bin 620 TL olarak işçi ve işverenler ile birlikte oy çokluğu belirlendiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılının ikinci asgari ücretini, brüt 2 bin 620, net 2 bin 279 TL olarak belirledi. Yapılan değişiklikle asgari ücret saatlik 15.12 TL, günlük 120.92 TL, haftalık 604.62 TL oldu.

Asgari ücret Mart ayından bu yana brüt 2 bin 365 TL, net 2 bin 57 TL olarak uygulanıyordu.

Kaynak: İHA