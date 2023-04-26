Klima pazarı kentsel dönüşümle hızlanacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Küresel anlamda yaşanan iklim değişikliğiyle uzayan yaz sezonları klimalara olan talebi artırırken konut tarafında yaşanan yenileme yatırımları da klima pazarını büyütüyor. Deprem bölgesinde yaşanacak yeniden yapılanma ve kentsel dönüşüm projeleriyle iç pazarda özellikle split klima satışlarının yılın son çeyreğinde artması bekleniyor.

Bugün Türkiye’de duvar tipi split klima üretiminin yaklaşık 2 milyon adete ulaştığını açıklayan İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, Türkiye klima üretiminde Avrupa’nın üretim üssü konumunda olduğunu söyledi. Klima iç satışlarının 1 milyon adedi aştığını belirten Didonyan, “2023'ün son çeyreğinden itibaren kentsel dönüşüm, yeni konut projeleri, duvar tipi split klima ve multi split klima satışlarına ve pazarın büyümesine pozitif etki edecek” dedi.

Hedef yüzde 1.5'lik pay

Türkiye iklimlendirme sektörünün ihracatta çıta yükselttiğini ifade eden Didonyan, ana hedeflerini dünya pazarından yüzde 1.5’luk pay alarak dış ticarette artı veren bir sektör olmak şeklinde açıkladı.

Didonyan, “Dolayısıyla, bu alana yapılacak her iyileştirme, üretici firmanın küresel alanda rekabetçiliğini artıracak. Türkiye iklimlendirme sektörünün Ar-Ge kabiliyetinin gelişerek uluslararası pazarlarda tercih edilebilir ürünler üretmesi, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak” diye konuştu.

2022 Ocak-Mart döneminde 1.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren iklimlendirme sektörünün bu yılın aynı döneminde rakamı 1.8 milyar dolara çıkardığını aktaran Didonyan, “Tüm pazar içinde klima sistem ve elemanları grubunda ise 231 milyon dolar olan Ocak-Mart 2022 ihracatı, 2023’ün aynı döneminde yüzde 11’lik ihracat artışı ile 257 milyon dolara ulaştı” bilgisini verdi. Didonyan, 2023 ilk çeyrekte en fazla klima satışı yapılan ilk 5 ülkeyi İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Hollanda olarak açıkladı.

Türkiye’yi, bulunduğu coğrafya itibariyle, dünyadaki en hızlı gelişen iklimlendirme pazarlarına açılan bir köprü olarak nitelendiren Ayk Serdar Didonyan, şunları söyledi: “Türkiye'de faaliyet gösteren birçok global firma ve yerli şirketlerimiz, ev tipi split klima ve ticari klimalar olan VRV/VRF üretimi de dahil olmak üzere klima alanına önemli yatırımlar yaparak üretim kapasitelerini artırdılar. Ancak enflasyon potansiyel yatırımcıları uzak tutuyor..”

İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) verilerine göre, Türk iklimlendirme sektörü, 2023 Mart ayı itibariyle 671 milyon dolarlık ihracat büyüklüğü ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

Sektör 2023’ün ilk çeyreğini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1 artışla 1 milyar 757 milyon dolarlık ihracat büyüklüğü ile kapattı. Sektörün ihracatı, Türkiye ihracat ortalamasının üstünde gerçekleşirken ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 92.8 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya, Rusya, Birleşik Krallık ve Fransa oldu.

İklimlendirme sektörü fuarda buluşuyor

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından düzenlenen ve iklimlendirme sektörünü İzmir'de bugün bir araya getirecek olan teskon+SODEX Fuarı’nı 75 katılımcının yanı sıra 7 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar 29 Nisan tarihinde sona erecek.

SODEX Fuarlar Direktörü Toros Utku, iklimlendirme sektörünün dünyada hızla büyüdüğünü söyledi. Utku, “Sektör dünyada son 4 yılda yüzde 13,23’lük büyüme gösterdi. Türk iklimlendirme sektörü de yüzde 43’lük bir büyüme yakaladı.

Dünya iklimlendirme sektöründe parlayan bir yıldız konumundayız” dedi. Fuara başta İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli gibi Ege Bölgesi illerinden olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından iklimlendirme sektörünün temsilcilerinin yeni teknolojileri ile yer alacağını belirten Utku,”teskon+SODEX’te bu yıl da ziyaretçilerimiz sektördeki son teknolojileri takip etme fırsatı yakalayacak. 6. kez iklimlendirme sektörünün değerli temsilcilerini, ülkemizin önde gelen akademisyenlerini, mühendisler, teknisyenleri ve öğrencileri burada ağırlayacağız” dedi.