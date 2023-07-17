Klimada tasarrufun püf noktaları

Ülke çapında sıcaklıkların 40 dereceleri aşması hem klima satışlarının hem de klima kullanımının artmasına neden oldu. Öyle ki geçen hafta elektrik tüketim rekoru kırıldı.

Klima kullanımında tasarruf yapmak için birkaç noktaya dikkat etmek gerekiyor. Toshiba Ürün Yöneticisi Caner Doğan, yazın tasarruflu klima kullanımı için gerekli olan püf noktaları açıkladı.

Klima alırken neye dikkat edilmeli?

Doğan, henüz klima almayanlar için tasarruf açısından dikkat edilmesi gereken ilk kriterin, oda büyüklüğü ile klima büyüklüğü eşleşmesi olduğunu belirtti.

Doğan şunları söyledi: "Ortam için gereğinden büyük ya da küçük klimalar enerji tasarrufu yapılmasına engel olabilir. Özellikle yeni nesil klimaların pek çoğu, enerji tasarruf moduyla da birlikte geliyor. Gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçebilen bu mod, özellikle uzun süre klima çalıştırılacak ortamlarda değer kazanıyor. Klimanın odada en nitelikli şekilde çalışacağı yere montajının yapılması da önemli. Örneğin, salondaki oturma grubuna ya da yemek masasına uzak bir noktaya monte edilen klima istenen iklimlendirmeyi sağlamayabilir. Bunun için de cihazın daha yüksek hızlarda ve uzun süre çalıştırılması gerekebilir. Bu nedenle cihazın montajı için ideal bir nokta belirlenmeli."

Klima hangi derecede kullanılmalı?

Klimayı en uygun sıcaklığa getirmenin enerji tasarrufunu destekleyen bir uygulama olduğunun altını çizen Doğan, “Klimanın tasarruflu kullanımının yollarından biri de ilgili sıcaklık ayarını yapabilmekten geçiyor. Genellikle yaz aylarında 24 ila 26 derece arasında bir sıcaklığı tercih etmek mümkün. Düşük sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Programlanabilen klima termostatları, ortam sıcaklığını kullanıcının ayarladığı derecede sabit tutabilir. Isı seviyesinin kontrolü sayesinde enerji tüketimini azaltmak ve gereksiz çalışmayı önlemek mümkün. Klimanın filtreleri cihazın verimine önemli ölçüde etki eden parçalardır. Özellikle temizliği yapılmayan, kirli filtreler klimanın verimini düşürebilir. Bu da daha çok klima kullanımı ve daha fazla enerji sarfiyatı anlamına geliyor. Periyodik olarak filtre temizliği yaparak enerji tasarrufu sağlanabilir” ifadesini kullandı.

Klimada nasıl tasarruf edilir?

Gereğinden fazla aç – kapa yapılan klimalarda enerji sarfiyatının da birkaç kat artış gösterebileceğine dikkat çeken Caner Doğan, “Ayrıca klimanın periyodik zaman aralıklarında bakıma sokulması da verimliliği artıracaktır. Dış ünitenin temizliği ya da filtre değişimi buna örnek gösterilebilir. Hatta yaklaşık 10 yıldan eski klimaların da yenilenmesi gerekebilir" dedi.