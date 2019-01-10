KOBİ paketi KGF destekli olacak, faiz yüzde 20'nin altında kalacak
Bakan Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketini bugün saat 13:00'te açıklayacak. Pakette KGF destekli düşük faizli ve uzun vadeli ödemesiz dönemli kredi verileceği belirtiliyor. (Ece Ceyhun)
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