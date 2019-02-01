KOBİ’ler market raflarına giremiyor
ASHİB Başkan Vekili Yamanyılmaz, son zamanların gündemi haline gelen marketlerdeki “fahiş fiyatlar” sorununun çözülmesi için Market Yasası’nın bir an önce çıkartılması gerektiğini ifade etti.
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