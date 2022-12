KOBİ'lere 2 milyon TL’ye kadar destek verilecek

Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ'lere müjde vererek, “Yerli dijital teknolojiler geliştirilebilmesi amacıyla işletme başına 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’nda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin yakından takip ettiği KOBİGEL adıyla bilinen bizim Bakanlığımızın, KOSGEB'in bir destek programı var. KOBİ Gelişim Destek Programımızda bugün itibarıyla İmalat Sanayinde Dijitalleşme çağrısını yeniden açıyoruz. Böylece yerli dijital teknolojiler geliştirilebilmesi amacıyla işletme başına 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Tabii yerli olarak geliştirilen bu teknolojileri kullanan KOBİ'lerimize de biz destek vereceğiz. Tüm KOBİ'lerimizi KOSGEB'in web sitesinden bu destek programına başvurmaya davet ediyorum. Açıkladığımız bu paketin de tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Varank, Türkiye İnovasyon Haftası'nın yenilikçilik alanındaki en büyük etkinliklerden olduğunu kaydederek, her yıl akademisyenlerin, öğrencilerin, inovasyonun fikir liderlerinin, ulusal ve uluslararası şirketlerin ve kamunun üst düzey yöneticilerinin bu etkinlikte buluştuğunu söyledi. Varank, ödüllendirilen her başarıyı yeni başarılar için birer motivasyon kaynağı olarak gördüklerini kaydederek, vizyoner projelerin takdir edilmesini ve ödüllendirilmesini çok önemsediklerini, Türkiye'de gençleri ve firmaları inovasyona özendirecek yarışmaların ve ödül törenlerinin her geçen gün arttığını anlattı.

"Küresel inovasyon liginde 10 yılda 37 sıra birden atladık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı inovasyonun tüm sektörleri ve hatta dünyayı dönüştürmeye devam ettiğini belirterek, son kullanıcıların hayatlarını iyileştiren yenilikleri kolayca benimsediğini, ekonomik anlamda da aslan payının yenilikçi ürünleri ilk geliştiren ve üreten ülkelerin olduğunu anlattı.

Geçmişte yeniliklere seyirci kaldıkları zamanlar olduğunu dile getiren Varank, "Ancak artık inovasyon altyapısı, girişimcilik ekosistemi ve nitelikli insan kaynağıyla bambaşka bir Türkiye var. Son 20 yılda Türkiye'de AR-GE harcamalarının GSYH içerisindeki payını binde 5'ten yüzde 1,13'e çıkarmayı başardık. Ama asıl önemli olan özel sektörün toplam harcamalardaki payı yüzde 29'dan yüzde 71'e yükseldi. Yani aslında AR-GE harcamasını sağlıklı bir şekilde özel sektörümüz yapıyor. Bu da ürünlerimizin çok daha katma değerli hale gelmesini sağlıyor." diye konuştu.

"Türkiye, inovasyon çalışmalarıyla dönüşüm rüzgarına adapte"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na ilişkin bilgi vererek, bu program sayesinde AR-GE'sinden üretimine hatta yatırımına kadar verdikleri desteklerle Türkiye'de üretilmeyen yüzlerce ürünü şu anda yerlileştirdiklerini ve burada üretmeye başladıklarını söyledi. Varank, "Makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya alanlarında 21 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Bugün işletmelerimiz ileri sürüş teknolojilerinden lider teknolojilere, biyoteknolojik ilaçlardan sınai robotlara kadar birçok alanda ARGE yapıyor, yetkinlik kazanıyor ve yeni ürünler üretiyor. Türkiye her alanda inovatif çalışmalarıyla dönüşümlere dünyadaki dönüşüm rüzgarına tam zamanında adapte oluyor." diye konuştu. Türkiye'de inovasyon ekosisteminin giderek geliştiğini, Türkiye'nin artık çip de elektrikli otomobil de insansız hava aracı da üretebildiğini anlatan Varank, "Hızlı dönüşümün yaşandığı dönemlerde bir anlık duraksama bizi yarışın dışına atıp itebilir. Bu manada inovasyonu sürekli gündemde tutan, farkındalığı arttıran her etkinliğin oldukça önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.