Koç Holding, kök hücre şirketi Stembio'u satın alıyor

Koç Holding, kök hücre ve doku teknolojileri alanında faaliyet gösteren Stembio'nun yüzde 65'ini satın almak için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulundu.

Türkiye'nin ilk ve tek hibrit hücre ve doku merkezi olan Stembio, sağlık teknolojileri alanında önemli bir konuma sahip. Satışın gerçekleşmesiyle Koç Holding, bu alandaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.