Kocaeli 2023 ihracatında daha iddialı

Aralık ayında ihracatın 22 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat artışının yüzde 3,1 olduğunu aktaran Zeytinoğlu, “Bu ihracat rakamının aralık ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, şöyle devam etti: “İhracatta 2021 yılında yakalanan artış trendi, 2022 yılında da sürdü. 2022’de ihracatta aylık 20 milyar doların aşıldığı rekor seviyeler gerçekleştirdik ve yılı 254 milyar 210 milyon dolar ihracatla tamamladık. 2023 yılında başta Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracatımızda daha yüksek seviyeler görmeyi temenni ediyoruz.”