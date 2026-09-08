Kolesterol ilacında yaşanan aksilik, milyarlarca dolarlık yarışa şüphe düşürdü

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Novartis’in Ionis Pharmaceuticals ile geliştirdiği pelacarsen, ileri aşama klinik çalışmada zararlı kolesterol türünü düşürdü ancak kalp krizi ve inme gibi kardiyovasküler olaylarda anlamlı bir iyileşme sağlayamadı.

Sonuçların ardından Novartis hisseleri yüzde 3 gerilerken, Amgen piyasa sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 5, Ionis Pharmaceuticals yüzde 10 değer kaybetti. Aynı alanda ilaç geliştiren NewAmsterdam Pharma’da düşüş yüzde 12’yi buldu.

5 milyar dolarlık beklenti boşa çıktı

Analistler, pelacarsen’in başarılı olması halinde yıllık satışlarının 4-5 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediyordu. Ancak başarısızlık yalnızca Novartis’in bu beklentisini değil, kolestrolü hedefleyen yeni ilaçlara ilişkin soru işaretlerini de artırdı.

Citi analistleri durumu, "Kolestrol hipotezi zayıfladı ancak çürütülmedi" sözleriyle değerlendirdi. Başarısızlığın ilacın kendisinden mi yoksa kolestrolü düşürmenin kalp krizi ve inme riskini beklendiği ölçüde azaltmamasından mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Gözler Amgen ve Eli Lilly’de

Şimdi gözler Amgen’in olpasiran ve Eli Lilly’nin lepodisiran adlı deneysel ilaçlarına çevrildi. Her iki tedavi de kolestrolde pelacarsen’den daha güçlü düşüşler sağlayan farklı teknolojiler kullanıyor.

Dünya genelinde yaklaşık her beş kişiden birinde yüksek kolestrol bulunduğu tahmin ediliyor ve bunu doğrudan hedefleyen onaylı bir tedavi henüz yok. Kolestrol seviyesinin büyük ölçüde genetik olması ve yaşam tarzı değişikliklerinden fazla etkilenmemesi de potansiyel pazarı büyütüyor.

Öte yandan Novartis’in başarısızlığı yarışın bittiği anlamına gelmiyor. Ancak bundan sonra Amgen ve Eli Lilly’nin sadece kolestrolü düşürdüklerini değil, bunun kalp krizi ve inme riskini gerçekten azalttığını da kanıtlamaları gerekecek.