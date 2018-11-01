Komisyonsuz yerli yemek kartı 6 ayda 50 bin üye hedefliyor
Bankacılık sistemine entegre yerli yemek kartı Yemekmatik, komisyonsuz çalışacak. Aralık ayı itibariyle kullanılacak olan Yemekmatik’in hedefi ise 6 ayda 50 bin üye restorana ulaşmak.
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