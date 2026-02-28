Komşu yasa dışı kumar reklamı yapan fenomenlere savaş açtı

Yunanistan, hızla büyüyen yasa dışı kumar sorununa karşı kapsamlı bir adım atıyor. Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından sunulan yeni yasa tasarısı, lisanssız bahis sitelerini tanıtan influencer, yayıncı ve dijital reklam ağlarına yönelik özel idari para cezaları öngörüyor.

50 bin Euro'ya kadar ceza

Tasarı kapsamında, yasa dışı kumar platformlarını tanıtan influencer, streamer, reklam ağı ve bağlı kuruluşlara her ihlal için 5 bin ile 50 bin Euro arasında para cezası uygulanacak. Böylece ilk kez, kaçak kumar reklamına yönelik bağımsız bir yaptırım mekanizması devreye alınmış olacak.

Salgın boyutuna ulaştı

Yetkililere göre yasa dışı bahis, “salgın” seviyesine ulaştı. Sorunun özellikle genç yaş gruplarını etkilediği belirtiliyor. Oyuncuların yüzde 52,2’si 44 yaş ve altında; en yoğun katılım ise 18-34 yaş aralığında görülüyor.

Rakamlar çarpıcı

Bakanlık verilerine göre yaklaşık 390 bin kişi yalnızca çevrim içi platformlarda, 215 bin kişi yasa dışı fiziki mekânlarda, 194 bin kişi ise her iki alanda birden kumar oynadı. Kaçak spor bahisleri, lisanssız rulet ve slot makineleri en yaygın faaliyetler arasında yer alıyor.

Yasadışı kumar cirosu 1,67 milyar Euro

Yunan Oyun Komisyonu’nun 2024 araştırmasına göre 799 bin kişi, yani nüfusun yüzde 9,5’i yasa dışı kumar oynuyor. Bu faaliyetlerin toplam cirosu 1,67 milyar Euro'ya ulaştı. Oyuncu başına ortalama harcama 2 bin 89 euro olarak hesaplandı.

Devlet yılda 400 milyon Euro kaybediyor

Yetkililer, yasa dışı kumar nedeniyle devletin her yıl yaklaşık 400 milyon Euro vergi kaybına uğradığını belirtiyor. Yeni düzenlemenin hem ekonomik kaybı azaltması hem de dijital platformlarda sorumluluğu artırması bekleniyor.