Komşu'da gelirler artıyor ama para yetmiyor: Aileler birikimlerini tüketmeye başladı

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Yunanistan ekonomisinde son iki yılda hanehalkı gelirlerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.

Alpha Bank'ın Ekonomik Gelişmeler Bülteni'nde yayımlanan araştırmaya göre, hanelerin brüt kullanılabilir geliri 2024 ve 2025 yıllarında ortalama yüzde 5'lik yıllık artış gösterdi.

Aynı dönemde ortalama yıllık enflasyonun yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi, gelir artışının fiyat artışlarının üzerinde kalmasını sağladı. Böylece haneler, 2022 ve 2023 yıllarındaki yüksek enflasyon döneminde yaşadıkları reel gelir kayıplarının bir bölümünü geri kazanmaya başladı.

2026'da da gelir artışı devam etti

Gelirlerdeki yükseliş 2026'nın ilk çeyreğinde de sürdü. Yunanistan İstatistik Kurumu ELSTAT'ın verilerine göre hanelerin brüt kullanılabilir geliri yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 arttı.

Gelirlerdeki yükselişte ekonomik faaliyetlerin güçlenmesi ve istihdamdaki artış temel faktörler arasında gösteriliyor.

Gelir arttı ama Yunanlar birikimlerini harcıyor

Gelirlerdeki olumlu tabloya rağmen Yunanistan'da dikkat çekici bir sorun devam ediyor: Haneler kazandıklarından daha fazla harcıyor.

Araştırmaya göre özel tüketim harcamaları kullanılabilir gelirin üzerine çıkarken, tasarruf oranı brüt kullanılabilir gelirin yaklaşık eksi yüzde 3'ü seviyesinde kaldı.

Başka bir ifadeyle Yunan haneleri, mevcut gelirlerinin yetmediği harcamaların bir bölümünü geçmişte oluşturdukları birikimlerden karşılıyor. Özellikle pandemi döneminde biriktirilen tasarrufların tüketimi finanse etmek için kullanıldığı belirtiliyor.

Tüketici kredilerinde yüzde 6,9'luk artış

Hanelerin başvurduğu tek kaynak birikimler değil. Geliri aşan tüketimin bir bölümünün banka kredileriyle finanse edildiği belirtiliyor. Haziran verilerine göre Yunanistan bankacılık sistemindeki tüketici kredilerinin 12 aylık artış oranı yüzde 6,9'a ulaştı.

Araştırmada, hanelerin sahip olduğu varlıkların değer kazanmasının yarattığı ekonomik güven duygusunun da tüketim eğilimini artırabileceğine dikkat çekiliyor.

Maaşlar ve serbest meslek gelirleri yükseldi

Hanehalkı gelirlerindeki yükselişin arkasındaki en önemli kaynak ise ücretler oldu. 2024-2025 dönemindeki gelir artışına en büyük katkıyı ücretli çalışanların kazançları sağladı. İkinci sırada ise serbest çalışanlar ve bireysel işletmelerin gelirleri yer aldı.

Bu eğilim 2026'nın ilk çeyreğinde de devam etti. Ücretli çalışanların gelirleri yüzde 4,3, serbest çalışanlar ve bireysel işletmelerin gelirleri ise yüzde 6 arttı.

Yunan hanelerinin serveti 1 trilyon Euro'yu aştı

Gelirlerin yanı sıra Yunanistan'daki hanehalkı servetinde de güçlü bir yükseliş yaşandı. Avrupa Merkez Bankası verilerine göre Yunan hanelerinin brüt servetinin değeri, 2025'in son çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon Euro'yu geçti.

Hanehalkı serveti yalnızca 2024 ve 2025 yıllarında toplam 161 milyar Euro, başka bir ifadeyle yüzde 19 arttı. Bu yükselişte mevcut varlıkların değer kazanmasının yanı sıra yeni servet oluşumunun da etkili olduğu belirtiliyor.

Gelir yükseliyor, tasarruf hâlâ ekside

Ortaya çıkan tablo Yunanistan ekonomisindeki dikkat çekici çelişkiyi gözler önüne seriyor. Hane gelirleri enflasyonun üzerinde artıyor, ücretler yükseliyor ve toplam servet büyüyor. Buna karşın tüketimin kullanılabilir gelirden daha yüksek seyretmesi nedeniyle tasarruf oranı hâlâ negatif bölgede bulunuyor.