Konaklama vergisinin olası etkileri tartışılıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dilbar Guliyeva, konaklama vergisinin içeriğindeki gelirle işletmelerde yapılacak iyileştirmelerin, turizm için pozitif etki yaratmasının söz konusu olacağını bildirdi.

Konaklama vergisi İtalya, Japonya, Hırvatistan, Belçika, Fransa ve Portekiz gibi ülkelerden sonra şimdi de Türkiye'de uygulamaya konulacak. Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek olan vergi sistemi; otel, motel, tatil köyü, pansiyon gibi tesis ve yerlerde konaklayacak misafirleri kapsayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Guliyeva, “Kış turizmi için hareketlenmeler başladı. Bu sene kış turizmi beklentileri oldukça yüksek tutuluyor. Şimdiden kayak merkezlerinde rezervasyonlar ve doluluk oranları oldukça iyi. Dolayısıyla konaklama vergisinin içeriğindeki gelirle işletmelerde yapılacak iyileştirmelerin turizm için pozitif etki yaratması söz konusu olacak." dedi.

"Turizmin geliştirilmesine katkı sağlayacak"

Dr. Öğr. Üyesi Dilbar Guliyeva, konaklama vergisinin de belediyelerin faal olduğu turistik destinasyonlarda turizmin geliştirilmesine; gerekli olan tanıtım, imaj, araştırma-geliştirme, çevresel düzenlemeler, teknolojik hizmetler, altyapı, üstyapı çalışmaları gibi doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. Guliyeva, tesislere, kara yolu veya liftlerle ulaşımın kolaylaşması için gerekli olan inme, binme, bekleme ve otopark gibi alanların gerekli büyüklükte ve işlevsellikte olmasının planlanması ve uygulanması, konaklama tesisleri ile kayak pisti arasındaki mesafeler incelenerek pistlerden direkt tesislere ulaşabilmek için alternatif uygulamaların yapılması, uluslararası standartları göz önüne alarak kayak pistlerinin düzenlenmesinin planlanması, ulusal ve uluslararası yarışmaların düzenlenmesi sağlanarak tanıtımın yapılması gibi konulara, konaklama vergisi ile katkı sağlanabileceğini kaydetti