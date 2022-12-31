Kontenjan sınırı belirlendi! Bazı sanayi ürünleri ithalatında sıfır gümrük uygulaması başlıyor

Verilen karara göre, bazı kimyasallar, akümülatörler, devre kartları, iyon piller, baskı devre kartları ve ses mekanizması gibi çok sayıda sanayi ürününün ithalatında 15 Şubat 2024'e kadar geçerli olmak ve belirlenen miktarlarda uygulanmak üzere sıfır gümrükle tarife kontenjanları açıldı.

2023 sonuna kadar geçerli olacak

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de bazı dokuma ürünlerinin sıfır gümrükle ithalatı için 31 Aralık 2023'e kadar uygulanmak üzere tarife kontenjanı belirlendi.

Bu çerçevede, yalnızca imperteks kumaşları girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalat için 10 milyon metrekarelik tarife kontenjanı uygulanacak.

Kararlar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce ithal lisansı düzenlenecek.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Bakanlığın, söz konusu kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlediği İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin tebliğleri de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararlar ve ilgili tebliğler, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.