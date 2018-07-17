Konut fiyatı mayısta yüzde 10.6 arttı

17 Temmuz 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2018'e ilişkin 'Konut Fiyat Endeksi' raporunu açıkladı.

Konutta fiyat artışı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,59 olarak kaydedildi. Aynı ay enflasyonun yıllık yüzde 12,15 artış göstermesi, konut fiyatlarında reel anlamda bir artış meydana gelmediğini ortaya koyuyor. Konutta fiyatlar aylık olarak ise yüzde 1,64 yükseldi.

İzmir yatırımcısını memnun etti

Konut fiyat artışı İstanbul'da yüzde 3,86, Ankara'da yüzde 7,56 oranında kalırken, İzmir yüzde 17,79 ile oldukça yüksek bir rakam ortaya koydu.

Hedonik konut fiyat endeksi

2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,23 oranında artan HKFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,52 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 2,35 oranında azaldı.

TCMB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,23 oranında artarak 225,34 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,52 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,35 oranında azalış göstermiştir.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise sırasıyla yüzde 0,73, 1,58 ve 1,49 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3,41, 6,81 ve 16,53 oranlarında artış göstermiştir."