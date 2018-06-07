Konut fiyatlarına 'faiz' zammı

07 Haziran 2018

UĞURCAN GÖKÇEN / dunya.com

Konut satışlarında yaşanan düşüş sonrası, Ziraat Bankası öncülüğünde toplam 4 bankanın katıldığı kampanya ile konut kredisinde faizler yüzde 0.98'e çekildi. Kampanyanın başlaması ile birlikte oluşan olumlu satış atmosferi, bir süredir maliyetteki artışı fiyatlara yansıtamayan konut üreticileri için zam fırsatı oldu. Tüketicilerin faiz indirimi ile elde ettikleri avantaj, bu zamlarla birlikte eridi.

Endeksa'nın dunya.com için yaptığı analize göre, İstanbul'daki 0-1 yaş arası konutlardaki fiyat artışı, faizlerin yüzde 0.98'e düşürülmesi sonrası mayıs ayında yüzde 4,12 olarak gerçekleşti. Yani fiyatlar bir ayda yüzde 4'ün üzerinde zamlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son olarak mart ayına ilişkin açıkladığı Yeni Konut Fiyat Endeksi, yüzde 0,34 artış göstermişti. Mart ayı baz alındığında son 12 aylık ortalama fiyat artışı ise yüzde 0,7.

Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, İstanbullu konut üreticilerinin fiyatlara son bir yıldaki aylık ortalamanın 6 katı zam yaptığı görülüyor.

Avantajın dörtte biri gitti

Faizler yüzde 1'in altına inmeden önce 200 bin liralık konut kredisi almak isteyen tüketici, 120 ay vadeli, aylık yüzde 1.24'lük faiz oranından krediyi 385 bin TL lira olarak geri ödüyordu. Bu rakam yüzde 0.98 kampanyası ile birlikte 341 bin liraya geriledi. Yani tüketici şu anda 44 bin lira daha az faiz ödeme fırsatı elde etmiş durumda.

Fakat, faiz indiriminden sonra gelen fiyat artışlarıyla birlikte bu 44 bin liralık avantajın yaklaşık 4'te bir oranında törpülendiği ifade ediliyor.

Artışın nedeni maliyet

Konut üreticileri maliyetlerin sürekli yükseldiğini ancak fiyatların aynı ölçüde artmadığını belirterek 'cepten yediklerini' ifade ediyorlardı. Bu fiyatlardaki hızlı artışın en önemli nedeni olarak öne çıkıyor. Uzun bir süre zam artışında zorlanan konut üreticilerinin önümüzdeki aylarda fiyat artışına devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

Kampanyanın bitimine 2 ay daha var

Ziraat Bankası'nın öncülüğünde başlatılan kampanyaya Şekerbank, Vakıfbank ve Halkbank katılıyor. Bu dört banka haricinde Türk Ekonomi Bankası (TEB) da destek olarak faizi 60 ay vade için yüzde 0,99 seviyesine çektiğini duyurmuştu. Kampanya 500 bin TL'nin altındaki kredi kullanımlarında geçerli. Toplam süresi 3 ay olan kampanyanın bitimine yaklaşık 2 ay kaldı.