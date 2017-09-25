"Konut satışları yeni rekorun habercisi"

25 Eylül 2017

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-ağustos döneminde 890 bin 430 konut el değiştirdi. İlk 8 aylık satış rakamları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,68 arttı.

Ağustosta satılan konut sayısı ise 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 4,75 artışla 120 bin 198 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışı da yine önemli ölçüde arttı. Satışlar, 8 ayda geçen yıla oranla yüzde 8,97 artarken, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,38 artış kaydetti.

Ağustosta bin 684, 8 aylık dönemde ise toplam 13 bin 5 konut yabancılara satıldı.

Sektör temsilcileri, satışların gelecek aylarda daha da artacağını ve bu ay gerçekleşen satış rakamlarının yeni rekorların habercisi olduğunu belirtti.

"Aylık satış rakamı 150 binin üzerine çıkacak"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bu yılın ilk 8 ayında ve ağustosta yaşanan artışta harç ve vergi gibi sektöre tanınan muafiyetlerin etkisi olduğunu söyledi.

Konut alımlarındaki yüzde 18 oranındaki KDV'nin yüzde 8'e, harç ve damga vergilerinin yüzde 2'den 1,5 seviyesine indirildiğini anımsatan Durbakayım, bu muafiyetlerin 1 Ekim'de sona ereceğini aktardı.

Durbakayım, bu yaz döneminin geçen yılın aynı dönemine göre hareketli geçtiğini kaydederek, "Burada söz konusu indirimler ve teşvikler etkili oldu." dedi.

"İlk 8 ayda ulaşılan 890 bin 430 rakamı bu yılın da yeni bir rekorla kapatılacağının bariz işareti olarak görülmeli." diyen Durbakayım, 120 bin civarında olan aylık satış ortalamasının yıl sonuna doğru 150 binin üzerine çıkacağını sözlerine ekledi.

"Devlet desteğinin devamı önemli"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, ağustos rakamlarının sektördeki canlılığın sürdüğünü gösterdiğini belirterek, "Birbirini izleyen aylarda gelen artış rakamları bizlere moral vermeye devam ediyor. Bu artış trendinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini, 2017'nin sektör açısından başarıyla tamamlanacağını söyleyebiliriz." dedi.

Özyurt, konutun güvenli bir yatırım aracı olmasının yanında, devletin sektöre verdiği desteğin de bu sonuçların ortayla çıkmasındaki büyük etki ettiğini söyledi.

Yabancılara satışların da arttığını ve sektöre yabancı ilgisinin sürdüğünü dile getiren Özyurt, "Bu desteğin devam etmesi halinde yerli ve yabancı yatırımcı açısından, bir yatırım aracı olarak konutun cazibesinin ve ekonomideki büyümeye katkısının önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Sektörün ekonomiye katkısı sürecek"

Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala, konut satışlarındaki hareketliliğin devam edeceğini belirterek, "Mevcut istikrarın devamıyla sektörün ekonomiye olan katkısının hız kesmeyeceğini, bu katkının önümüzdeki süreçte daha da artarak devam edeceğini söyleyebiliriz." dedi.

216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar, yılın tamamının sektör ve yatırımcı için parlak bir yıl olarak tamamlanacağını kaydederek, gayrimenkulün, Türkiye'de hala en önemli ve en kazançlı yatırım aracı olarak tahtını koruduğunu söyledi.

"Satışların devamı ülke ekonomisi açısından da önemli"

Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, ekonominin lokomotifi olan gayrimenkul ve inşaat sektörünün en güvenilir ve kazançlı yatırım aracı olmaya devam ettiğini belirterek, ilk 8 aydaki satışlarda hükümet desteğinin etkili olduğunu söyledi.

Yabancılara yönelik verilen teşviklerle onların sektöre ilgisinin de devam ettiğini dile getiren Demir, "Sektörümüzün artan yatırımlarıyla birlikte, ulusal ve uluslararası arenada yapılan etkinlik ve fuarların da katkısıyla Türkiye gayrimenkul ve inşaattaki üstün gücünü tüm dünyaya kanıtlamaya başladı. Bunun neticesini de açıklanan rakamlarda gayet net bir şekilde okuyabiliyoruz. Sektörümüz, her dönemde üreten ve istihdam sağlayan rolüyle de ekonomideki rolünü artırıyor." dedi.

Demir, şirket olarak da projelerine ara vermeden devam ettiklerini sözlerine ekledi.

"Yatırımcının güveni sürüyor"

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, sektörün yılbaşından bu yana sürekli büyüdüğünü belirterek, yerli ve yabancı yatırımcının sektöre olan güveninin artarak sürdüğünü, bu durumun ülke ekonomisi açısından da önemli olduğunu aktardı.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, TÜİK verilerinin sektör için iyimser bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, yabancıya satış konusunun bir iyileştirme alanı olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Özellikle iç piyasada konut alıcısının ekonomik ve siyasi konjonktüre ve sektöre güvendiğini dile getiren Kabadayı, "Yine kazanmaya devam edeceğini biliyor ve bu güvenin satışlara olumlu yansımasını görüyoruz. Önümüzdeki aylarda da yeni kampanyaların devreye girmesiyle aylık bazda benzer artışlarla bu yılı rekorla kapatacağız." dedi.

"Asıl hareketlenmeyi 3 ayda göreceğiz"

Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır, oranlarda zaman zaman dalgalanma yaşansa da bu artışın gelecek dönemde de devam edeceğini dile getirerek, "Potansiyelimiz büyük, yatırımcının sektöre güveni ve inancı da büyük. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu potansiyeli daha yüksek oranlarla ortaya koyabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Denge Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayram, gayrimenkul sektörünün tekrar canlanmaya başladığını belirterek, her sektörde olduğu gibi gayrimenkulde de dönemsel olarak durgunluklar yaşanabildiğini söyledi.

Bayram, "Konut sektöründe asıl hareketlenmeyi ekim-kasım-aralık aylarında görmeye başlayacağız. Düzenlenecek kampanya ve desteklerle ertelenen beklemeye geçen taleplerin daha yoğunluk kazanmasını bekliyoruz." dedi.

Yapıen İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Celal Koçer, ilk satış oranlarının ağustosta 56 bini aşmasının ve toplam satışlar içinde yüzde 47'lik bir orana ulaşmasının sektördeki canlılığın devam edeceğini gösterdiğini kaydederek, yabancıların da ilgisinin sürdüğünü söyledi.

"İstanbul'da yabancıya satışta yüzde 20'lik artış var"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tavukçuoğlu, geçen yılın ilk 8 ayında 826 bin 93 konut satıldığını anımsatarak, bu rakamın neredeyse yüzde 8 üzerinde olduklarını söyledi.

Yaz mevsiminin inşaat sektörü açısından durgun bir dönem olarak değerlendirildiğini anımsatan Tavukçuoğlu, yapılan cazip kampanyaların ve verilen teşviklerin satışların artmasında etkili olduğunu vurguladı.

Tavukçuoğlu, geçen yılın aynı ayına göre yabancılara yapılan konut satışındaki yüzde 11,4'lük artışın olumlu olduğunu kaydederek, "8 ayda yabancılara 13 bin 5 konut satmışız. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 11 bin 934'tü. Özellikle İstanbul'da geçen yılın aynı dönemine göre yabancıya konut satışında yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Yabancıya konut satışının artışı, Türkiye'ye olan güveninin arttığını gösteriyor." dedi.

Kaynak: AA