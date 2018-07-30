Konut satışlarındaki durgunluk 'kat karşılığı'nı da vurdu

30 Temmuz 2018

UĞURCAN GÖKÇEN / dunya.com

Konut sektöründe yaşanan durgunluk konut üreticilerinin en çok şikayet ettiği maliyetlerin başında gelen 'arsa fiyatları'nı da etkiledi. Konutta yeni yatırımların azalması, fiyatların enflasyonun oldukça altında bir artış ile seyretmesi dolaylı olarak arsa fiyatlarında da değişim yarattı. Lüks cadde ve ilçelerdeki arsa fiyatları belirgin bir şekilde düşüş gösterirken, diğer yerlerdeki artış oldukça sınırlı kaldı.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, DÜNYA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye’de genelde konut yapış metodumuzda nakit arsa alımı çok tercih edilen bir yol olmadığı için arsaların reel değer artışını izlemek oldukça zor. Hasılat paylaşım ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile konut geliştirmenin yaygın olması, nakit el değiştirme sayısının azlığı arsa değerlerindeki değişimi izlemeye çok fırsat vermese de oranlardaki değişim bu yıl belirgin olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Bu dönemde arsa değerlerindeki artış geçtiğimiz yıllardakine benzer bir performans göstermiyor" diyen Maya, "Dolar bazlı olan piyasalarda TL'ye dönüş, konut fiyatlarındaki artışın geçtiğimiz yıllara kıyasla azalması ve yeni proje sayılarındaki düşüş arsa değerlerini de etkiliyor. Şu anda arsa fiyatlarındaki artış aynı konut fiyatlarındaki gibi kısmi gerçekleşiyor" dedi.

Lüks caddelerde düşüş var

Maya yaptıkları inceleme sonucunda Bağdat Caddesi'nde arsa değerinde düşüş gördüklerini bildirerek, "Önceki dönem konutların çok yüksek bedellerle satılacağı öngörüsü ve yanlış fizibiliteler nedeniyle Bağdat Caddesi civarında geçtiğimiz yıllarda yüzde 82'ler mertebesine kadar çıkan kat karşılığı oranları, bugün artık normal seviyelerine geri geldi. Bu seviye de yüzde 65 ve yüzde 70 arası... Bu da aslında dolaylı olarak arsa değerinin de düşmesi anlamına geliyor" bilgilerini paylaştı.

Maya'nın paylaştığı bilgilere göre, Bağdat Caddesi'nde arsası olan bir yatırımcı, kat karşılığı müteahhitte verdiği evinden -eğer 10 daire yapılacaksa- önceki yıla göre 1,5 dairesini kaybediyor. Bu da fiyat düşüklüğü ve satış azlığı nedeniyle neredeyse başa baş oluyor.