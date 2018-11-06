Konut stokları için yeni çalışma

06 Kasım 2018

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapımı devam edenlerle birlikte 2 milyon adete çıkması beklenen konut stoklarını eritmek üzerine yeni bir çalışma başlattı.

Bu ay açıklanması beklenen yeni bir paketle sektördeki konut stoku için varlık havuzu oluşturulacak. Stokların kurulacak bir fon üzerinden menkulleştirilmesi planlanıyor. Emlak Bank bünyesinde kurulması planlanan fona firmaların konut stokları eklenecek.

Daha sonra sukuk ya da tahville bunların menkulleştirilmesi ve çeşitli kampanyalarla tüketiciye sunulması planlanıyor.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir çalışma içinde olduğunu doğrulayarak, "Bakanlık bu konuda elimizdeki stoklarla ilgili bizden data topluyor. Ondan sonra bir dağılım yapılacak." açıklamasında bulundu.