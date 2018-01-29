Konutta fiyat artışı TÜFE'nin altında kaldı

29 Ocak 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım 2017'ye ilişkin 'Konut Fiyat Endeksi' raporunu yayımladı.

Kasım ayında konut fiyat endeksi aylık yüzde 0,41, yıllık yüzde 11,33 artış gösterdi. Yeni konutlar fiyat endeksi aylık yüzde 0,43 artarken, yıllık artış yüzde 11,18 oldu. Yeni olmayan konutlar fiyat endeksi aylık yüzde 0,31, yıllık yüzde 10,55 arttı. Konuttaki 12 aylık fiyat artışı kasımda 12,98 rakamına çıkan enflasyonun gerisinde kaldı.

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,48 oranında artarak 213,49 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,07 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,58 oranında azalış gösterdi.

İstanbul'da 'hedonik fiyat' geriledi

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 0,09 oranında azalış, Ankara ve İzmir’de ise sırasıyla yüzde 0,41 ve 1,44 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 5,87, 7,16 ve 19,51 oranlarında artış gösterdi.

Kasım'da Türkiye de konut satışları yüzde 7,5 gerilemeyle 122 bin 732 olarak gerçekleşmişti. Tüm yıl genelinde ise yeni bir rekor kaydedilmişti.

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