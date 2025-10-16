Konutta kredili satışın önü 2026 yılında açılacak

Sektör olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptıkları görüşmeler neticesinde kendisinde bu yönde bir kanaat oluştuğunu dile getiren Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Ben yılbaşına kadar faizin 20’lere ineceğini ve konut kredilerinin açılacağını düşünüyorum” dedi. Artaş Holding’in perakende sektöründeki 30. yılı dolayısıyla düzenlenen sohbet toplantısında konuşan Çetinsaya’ya, “Bu iddialı bir beklenti değil mi?” diye sorduğumuzda, şunları söyledi: “Banka kredilerine göre konut kredileri bir 5 puan daha düşük oluyor. Enflasyon yüzde 25 olsa, 20 olarak alınıyor. 2026 Ocak ayından itibaren aylık yüzde 1,5-1,6 olacağı kanaatindeyim. Maliye Bakanımızın ifadeleri üzerine konuşuyorum.”

“50 bin insan ancak savaşta ölür”

Sektör olarak bugüne kadar İçişleri Bakanı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile yaptıkları görüşmeler sayesinde 2B yasası, yabancılara mütekabiliyet yasası gibi düzenlemelerin çıkmasına aracı olduklarını anlatan Çetinsaya, kentsel dönüşüm konusunda ise mevzuat yeterli olduğu halde vatandaşın isteksiz olduğunu ifade etti. Çetinsaya, “Geçmişte yapılan hatalı konutları değiştiremedik. Kentsel dönüşüm o kadar başarısız ki devletten isteyeceğimiz hiçbir şey yok. Geçmişte yapılan o kadar kötü binalar varken tutup buna sarılıyoruz. Sen bana bir değil iki daire ver! Böyle dönüşüm olur mu? İstanbul’da bir deprem olursa çok insan kaybederiz. Maraş depremlerinde 50 bin insan kaybettik. Bu ancak savaşta olur. Benim yüzümden müteahhit hatasından insanlar ölmemeli. Komşularınızla oturun anlaşın” diye konuştu.