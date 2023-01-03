Konya'da 1 yılda çöpten 78 milyon kilovatsaat elektrik üretildi

Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ile Cihanbeyli, Ereğli, Akşehir Katı Atık Depolama Sahaları ve Aslım Katı Atık Sahası'nda çöpler, elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere, çevreci yatırımlarıyla doğanın korunmasına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına büyük önem verdiklerini söyledi.

1 yılda 78 milyon kilovatsaat elektrik üretildi

Çevreyi korumanın yanı sıra şehir ekonomisine katkı sağlamak için çalışma yaptıklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde 5 metan gazından elektrik enerjisi üretimi yapan tesisimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nın yanı sıra Aslım, Akşehir, Ereğli ve Cihanbeyli'de metan gazından enerji üretim tesislerimizde, katı atık kütlesinde oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeli olan metan gazları, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Böylelikle hem sera gazı azaltımı hem de enerji üretimi sağlanıyor. Tesislerimizde 2022'de 78 milyon 11 bin 490 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirdik. Bugüne kadar üretilen elektrik miktarı ise 617 milyon 542 bin 178 kilovatsaat oldu."