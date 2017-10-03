Konya'da 'tohum vadisi' kurulacak

03 Ekim 2017

Konya'da ticaret borsası tarafından yaptırılacak Tohum ve Gen Teknolojileri Vadisinde, yerli tohum araştırmaları ve üretimi gerçekleştirilecek. Vadide, Anadolu tohumlarının ıslahı yapılarak tarımsal anlamda Türkiye'nin diğer ülkelerle rekabet etmesine olanak sağlanacak.

20 milyon liraya mal olması öngörülen Vadi sayesinde Türkiye'deki tohumculuk firmalarının altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, üretici ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu çeşitlerin geliştirilmesiyle üniversite-sanayi iş birliğinin desteklenmesi, bölgenin Ar-Ge kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Tohum ve Gen Teknolojileri Vadisinin Aksaray yolundaki lisanslı depoların bulunduğu alana yapılacağını belirten Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, "Yaklaşık 10 bin metrekarelik alana inşa edilecek tesisin 8 bin metrekaresinde idari bina ile araştırma laboratuvarları olacak. Geriye kalan alanda da seralar bulunacak." dedi. Çevik, tesisteki bölümlerde moleküler, patolojik, ve doku kültürü laboratuvarları ile mikro biyoloji, jenerasyon atlama ve ıslah seralarının olacağını belirtti.

Tohumculukta dışa bağımlılığının azaltılması için çalıştıklarını vurgulayan Çevik, "Bugün dünya geneline baktığımız zaman sertifikalı tohum ticareti 50 milyar dolar civarında. 2006 yılında tohumculuk yasası çıktı. 2000'li yıllarda özel sektörün sertifikalı tohumculuktaki payı yüzde 3'tü. Bugün geldiğimiz nokta ise yüzde 70 civarında." diye konuştu.

Çevik, KTB'nin şirketi Konya Laboratuvar Depoculuk AŞ'nin aynı zamanda tohum sertifikasyon verme merkezi olduğunu dile getirerek, Vadinin bu noktaya yapılmasının çok isabetli olacağını düşündüklerini ifade etti.

Ar-Ge çalışması yürüten şirketlere destek verilecek

Türkiye'de tohum ticareti yapan şirketlerin arttığına işaret eden Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim üssümüzün en önemli faaliyet alanlarından birisi de Ar-Ge çalışması yürüten şirketlere destek sağlamak olacak. Üs içinde özel sektör de dahil olmak üzere Bahri Dağdaş Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi gibi farklı kuruluşlar bir arada çalışma yürütecek."

Çevik, Vadinin en az bin kişiye istihdam sağlayacağını, yerli tohumculuk şirketlerinin büyümesine de katkı sunacağını aktardı.

Kaynak: AA