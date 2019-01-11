Köprü cezalarının iadesine başlandı

11 Ocak 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır" ifadesini kullandı.

Buna göre, 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmesi yasak olan sınıftaki araçlarla geçenlere idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tahsil edilen idari para cezalarının iadesi yapılacak.

Başvurular, en yakın vergi dairesinden temin edilecek başvuru dilekçesiyle 28 Şubat'a kadar gerçekleştirilebilecek. İadeler, 29 Mart'a kadar tamamlanacak.