Köprüden geçmeyen 8 milyon aracın maliyeti Hazine'den

03 Ekim 2017

Karayolları Genel Müdürlüğü, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvurusu üzerine Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yollarının 13 aylık verilerini açıkladı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, ücretli geçişe 11 Temmuz 2016'da açılan köprüyü, Temmuz 2017 sonuna kadar 7 milyon 662 bin 105 otomobil eşdeğeri araç kullandı. Köprü ve bağlantı yollarının 2016 geliri, 194 milyon 776.117 lira oldu.

CHP'li Adıgüzel, köprüden otomobil eşdeğeri araç garantisinin günlük 40 bin, yıllık 14 milyon 600 bin olduğunu, ancak 12 ayda ücretli araç sayısının 6 milyon 159 bin 685'te kaldığını vurguladı.

Adıgüzel, "Geçmeyen 8 milyondan fazla aracın parası yine vatandaşın cebinden çıkacak. Yani, vatandaş talep etmediği hizmetin bedelini cebinden ödeyecek" dedi.