KOSGEB bu sene 8 bin 500 kadın girişimciye destek vermeyi hedefliyor

KOSGEB, kadınların iş gücüne kazandırılmaları ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla, Türkiye'nin dört bir yanında kadın girişimciliğini tanıtmaya ve teşvik etmeye yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor.

İş kurma aşamasında kadın girişimcilere ilave 10 bin lira destek sağlayan Başkanlığın, girişimcilik eğitimlerine katılarak katılım belgesi almaya hak kazanan kadın sayısını 2025'te 52 bin 500'e çıkaracağı öngörülüyor.

Kadın destek payının 2025'te yüzde 27'e ulaşacağı öngörülüyor

Yürüttüğü programlarla KOSGEB, geçen yıl 7 bin 41 kadın girişimcinin işletme kurmasına destek olurken, bu sene 8 bin 500 kişiye destek vermeyi planlıyor. Kadınların girişimcilik destekleri içinden aldıkları payın da yine bu yıl yüzde 27 olması bekleniyor.

KOSGEB, geçen yıl Girişimci Destek Programı İş Kurma Desteği ile 4 bin 274 kadını desteklemişti. Program kapsamında kadın girişimcilere ilave 150 bin lira veriliyor.