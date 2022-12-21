KOSGEB yeni destek modeli, mobilya sektöründe başlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank, Kayseri ziyareti kapsamında Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti ve Odanın aralık ayı Meclis toplantısına katıldı. Buradaki konuşmasında, özellikle mobilya sektörünün Kayseri için çok önemli olduğunu belirten Varank, KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı çerçevesinde hayata geçirdiği ve ilki Kayseri'de uygulanacak bölgesel ve sektörel çağrıyı duyurdu. KOSGEB, 2019 yılında başlattığı İleri Girişimci Destek Programı ile girişimcilerin teknoloji düzeylerine bakarak 375 bin liraya kadar destek sağlıyor. Bu destek programında ise ilk kez bir çağrıya çıkıldı. “Kayseri İlinde Mobilya Sektörünün Gelişmesine Yönelik Çözüm Sunan Teknolojik Girişimciler” başlıklı çağrı, 30 Aralık 2022'ye kadar açık kalacak. Çağrıya, Kayseri'de mobilya sektöründe faaliyet gösterecek, 2019 sonrası işletmesi bulunmayan, 35 yaş altındaki girişimci adayları başvurabilecek. Kadınlarda yaş şartı aranmayacak. KOSGEB'in çevrim içi ileri girişimci eğitimini tamamlaması gereken adaylarda en az lise mezunu olma ve işletmeyi ileri girişimci faaliyet alanlarında kurma şartı aranacak. Girişimci adaylarından, iş fikirlerinde mobilya sektörünün sorunlarına çözüm bulacak teknolojileri barındırması istenecek, yazılım, dijital çözümler, geri dönüşüm gibi alanlardaki iş fikirleri dikkate alınacak.

30 girişimci adayına eğitim ve mentorlük hizmeti verilecek

KOSGEB tarafından değerlendirilecek teknoloji tabanlı iş fikri sahibi girişimci adaylarından uygun görülen 30'una Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfınca eğitim ve mentorlük hizmeti verilecek. Bu sürecin ardından girişimcilerin 6 ay içinde iş fikrini hayata geçirerek işletmesini kurması gerekiyor. Başvuru sahibi gerçek kişiler, “https://edevlet.kosgeb.gov. tr/EHizmetler/KOSGEBRegistration” linkinde kendilerini İleri Girişimci olarak kayıt ettikten sonra sırasıyla “https://edevlet. kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler” linkinden “İleri Girişimci Destek Programı”, “İleri Girişimci Destek Programı Başvurusu’nu tıklayarak TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak teklif çağrısına başvurabilecek.

1 milyon liraya kadar destek verilecek

KOSGEB, 30 girişimci adayına 1 milyon liraya kadar destek verecek. Girişimci adayları, makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 400 bin liraya kadar, sağlayacağı istihdam için 300 bin liraya kadar destek alabilecek. Kira, ofis donanımı ve ham madde giderleri için 250 bin lira üst limitli desteği kullanabilecek. Mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu kaleminden 30 bin liraya kadar destek alabilecek girişimci adaylarına, işletmelerini kurmaları amacıyla 20 bin liraya kadar kuruluş desteği de verilecek. KOSGEB, farklı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek farklı illerde ya da bölgelerde ihtiyaca yönelik sektörel çağrılara çıkacak. Böylece yeni destek modelini Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yayacak.