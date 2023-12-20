KOSGEB'den 4 milyar TL'lik kredi anlaşması

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Japonya Büyükelçiliği arasında Nota Değişimi ve Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi, KOSGEB-JICA Kredi Anlaşması imza törenleri, KOSGEB'te gerçekleştirildi. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 6 Şubat'ta asrın felaketi olarak adlandırılan afetle karşılaştığını anımsattı.

Depremin sosyal ve ekonomik açıdan bölgeyi derinden etkilediğini vurgulayan İbrahimcioğlu, "KOSGEB olarak, deprem sonrasında bölgedeki KOBİ'lerin ihtiyacı doğrultusunda birtakım destek programlarımızı hayata geçirdik ve hızlıca bu programları bölge KOBİ'lerinin istifadesine sunduk." ifadesini kullandı. İbrahimcioğlu, Dünya Bankası ile işbirliği içinde "Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi" kapsamında 450 milyon dolarlık bir kredi anlaşması yaptıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Ekim'de kamuoyuna yaptığı açıklamayla destek programına başvuruları almaya başladıklarını bildiren İbrahimcioğlu, "50 gün gibi kısa bir sürede 75 bin başvuru aldık. 60 bin onaylı başvurudan 40 bin KOBİ'mize ödeme yaptık. Kısa sürede 450 milyon dolarlık destek kredisinin tamamını KOBİ'lerimizin istifadesine sunmuş olduk." diye konuştu.

İbrahimcioğlu, Başkanlık ve JICA işbirliğinde "Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçirdiklerini kaydederek, "İmzaladığımız, 20 milyar Japon yenini içine alan kredi anlaşmasıyla depremden etkilenen ve uygulamaya aldığımız programımıza ilişkin başvuruları onaylanan 11 ildeki KOBİ'lerimizin desteklenmesine devam edeceğiz." bilgisini verdi.

"Japonya hükümeti, Türkiye'yi desteklemeye devam edecek"

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aoyama Takero, deprem bölgesinin yeniden yapılandırılmasına yönelik yoğun çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu yeniden yapılandırma çabalarını desteklemek üzere Japonya hükümeti, dün, 'Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Deprem Sonrası Destek Planı'na 20 milyar yen tutarında kredi sağlanmasına ilişkin kararı parlamentoda onaylamıştır." dedi.

Türkiye'deki KOBİ'lerin Türk ekonomisinin desteklenmesinde önemli rol oynadığını dikkati çeken Aoyama, şöyle konuştu: "Deprem bölgelerindeki KOBİ'lerin canlılığının yeniden tesis edilmesi, söz konusu bölgelerin toparlanması kilit önem taşımakta. Bu kredinin etkin şekilde kullanılmasını ve deprem bölgesinin yeniden yapılandırılması için faydalı olmasını umut ediyorum. Japonya hükümeti, Türkiye'nin deprem yaralarını sarma çabalarını mümkün olduğunca desteklemeye devam edecek."

Aoyama, 2024 yılının, Japonya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü olacağını sözlerine ekledi.

"KOBİ'lerin yeniden inşasına katkıda bulunacağını umuyoruz"

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Tanaka Yuko, imzalanan kredi anlaşmasının depremden etkilenen KOBİ'lere acil destek sağlayacağını söyledi.

Projenin, acil destek tedbiri olarak likidite sağlamak ve işletmelerin faaliyetlerine yeniden başlamalarını ve istihdamın canlandırılmasını desteklemek için tasarlandığını bildiren Tanaka, "Japonya ve JICA depremden bu yana Türkiye ile çeşitli işbirliği sağlamıştır. Bu yeni yen kredisi projesinin, depremden etkilenen bölgelerdeki küçük, orta ve mikro işletmelerin toparlanmasına ve yeniden inşasına katkıda bulunacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, Japonya ile Türkiye arasında yıllardır devam eden dostluk bulunduğunu ifade etti. 1972'den bu yana Japonya hükümetiyle proje finansmanı alanında yakın işbirliğinin çeşitli alanlarda devam ettiğine işaret eden Dönmez, zor zamanlarda Japonya hükümetinin Türkiye'ye destek vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Japonya'nın Türkiye'nin kalkınma ortaklarından olduğunu vurgulayan Dönmez, "Proje, depremden etkilen işletmelere destek olmak ve istihdamı sürdürmek amacıyla önemli." diye konuştu.