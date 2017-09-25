KOSGEB'den 'stratejik ürüne' yüzde 100 destek

25 Eylül 2017

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, yeni geliştirilen Stratejik Ürün Destek Programı ile ithal ara malların yerli üretiminin destekleneceğini bildirerek, "Programa başvuracak projelere, işletme başına 5 milyon liraya kadar yüzde 70'i geri ödemesiz olmak üzere yüzde 100 destek sağlanacak." dedi.

Uzkurt, KOSGEB'in "Stratejik Ürün Destek Programı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sanayinin gelişmesinde önemli rol oynayan KOBİ'lerin problemlerine çare olmak için büyük gayretle çalıştıklarını belirten Uzkurt, KOBİGEL-KOBİ Gelişim ve KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programları'nın ardından stratejik ürünlere yönelik yeni bir destek programı geliştirdiklerini ve bu konuda önemli tedbirler aldıklarını anlattı.

Uzkurt, Stratejik Ürün Destek Programıyla cari açığın azaltacak yatırımların desteklenmesini, ithalatı yüksek stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini, KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme ve teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesini, imalat sanayinde yerli girdi oranının arttırılmasını ve yerli imalat sanayinin gelişmesini desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Programın başvuru ve değerlendirme koşulları hakkında bilgi veren Uzkurt, "Cari açığı azaltmaya katkıda bulunacak ürünler KOSGEB tarafından belirlenecek, bu ürünlerin üretilmesi ve ticarileşmesini sağlayabilecek işletmeler destekten faydalanabilecek. Değerlendirmede uluslararası rekabet gücü kazanmış büyük ölçekli işletmelerle, iş birliği yapacak KOBİ'ler artı puan alacaklar. Bu kapsamda KOBİ'lere makine-teçhizat, yazılım, bilgi transferi, personel-hizmet alımı, test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği sunulacak." diye konuştu.

"İthal ara malların yerli üretimine yüzde 100 destek"

Uzkurt, destek oranları, üst limiti ve süresine değinerek, "Programa başvuracak projelere, işletme başına 5 milyon liraya kadar yüzde 70'i geri ödemesiz olmak üzere yüzde 100 destek sağlanacak. Proje süresi en çok 36 ay olup, kurul kararıyla 6 aya kadar ek süre verilebilecek." ifadesini kullandı.

Stratejik Ürün Destek Programı'yla, ithal ara malların yerli üretimine yüzde 100 destek sunulacağını vurgulayan Uzkurt, "Program çerçevesinde hazırladığımız projeksiyona göre, 500 projenin desteklenmesiyle 2 bin 500 yeni istihdam yaratılacak, KOBİ'lerin imalat sanayisinde oluşturduğu cari açık yüzde 10 azalacak, verilen destekle KOBİ'ler 250 milyon liralık katma değer yaratacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA