KOSGEB'ten 521 projeye 715 milyon TL destek sağlanacak

Bakan Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı paylaşımda, kalkınmanın dinamosu KOBİ’leri desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlandı. 521 projeye 715 milyon TL destek sağlayacağız. 81 ilimizde KOSGEB sahada ve girişimcilerimizin daima yanında.” ifadelerini kullandı.



Bu yılın 1. Çağrısına 10 -28 Haziran tarihleri arasında 3 bin 380 girişimci başvuru yaptı. Başvuru yapan girişimcilerden bin 349’u kurullarda değerlendirmeye alındı ve kurul değerlendirmesi sonucu 984’ü jüri karşısına çıktı. 01 -15 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirilen KOSGEB girişimci seçmelerinde ise 721 girişimci değerlendirme sürecini geçti.

521 projeye 715 milyonluk destek

Ülke sıralamasında ilk 500’e giren projeler ile her il özelinde ilk 3’de yer alan projeler olmak üzere toplamda 521 proje desteklenmeye hak kazandı. 521 projeye toplamda yaklaşık 715 milyon tutarında destek sağlanacak. Destek almaya hak kazanan girişimcilere yararlanabilecekleri desteklere ilişkin karar KOSGEB tarafından bildirilecek. Böylece destek süreci başlamış olacak. 2024 yılı 2. Çağrı için 1 Ağustos’ta başvuru alınmaya başlandı.



İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor. Destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmıyor.