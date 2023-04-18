Kredi borçları 1.8 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre vatandaşın tüketici kredisi ve bireysel kredi kartlarına olan toplam borcu 2 trilyon liraya koşuyor. Enflasyon düşüşe geçse de TL'deki değer kaybının devam etmesi ile dibe vuran alım gücü vatandaşın her geçen gün daha da borca girmesine neden oluyor. BDDK'nın yılın 7 Nisan haftasına ait verilerine göre vatandaşın borcu bir haftada 7 milyar 860 milyon TL artışla 1 trilyon 857 milyar 108 milyon TL'ye ulaştı.

Sözcü'den Deniz Bilici Göçmen'in haberine göre Tüketici kredisi borcu 1 trilyon 280 milyar 80 milyon liraya ulaşan vatandaşın, bireysel kredi kartı borcu ise 577 milyar 28 milyon TL oldu. BDDK'nın verilerini geriye dönük incelediğimizde 2023'te vatandaşın önceki yıla göre hızla borçlandığı ortaya çıktı. 2022'de 1 yıllık borçlanma miktarı 543 milyar 208 milyon TL idi. Vatandaş bu yıl ise daha 4. ayın ilk haftasında 327 milyar 70 milyon TL ile geçen yılın toplam borcunun yüzde 60.21'i kadarını borçlanmış oldu. 2022 Nisan ayının ilk haftasında 51 milyar 669 milyon TL olan borçlanma miktarını vatandaş bu yıl aynı dönemde 6'ya katladı.

Kart borcu 1 ayda 2.5 kat arttı

2022'de Nisan ayının ilk haftasında tüketici kredisi ile bireysel kredi kartı borçları toplamı 1.038.499 milyon liraydı. 1 yılda borç artışı 818 milyar 609 milyon liraya ulaştı. Aynı dönem tüketici kredilerindeki yıllık borç artışı 472 milyar 988 milyon lira olurken, bireysel kredi kartı borçları ise 345 milyar 622 milyon lira ile 1 yılda 2.5 kat artış gösterdi.

Bireysel kredi kartı borçları artmaya devam ediyor

Yeni yılda tüketici kredilerindeki artış 196 milyar 645 milyon TL'ye ulaşırken, bireysel kredi kartı borçları 130 milyar 426 milyon TL arttı. 2023'te Nisan ayının ilk haftasına ilişkin toplam borç verilerine bakıldığında vatandaş yılbaşından bu yana 143 milyar 78 milyon TL ihtiyaç kredisi kullanırken 2022'nin aynı döneminde vatandaşın ihtiyaç kredisi borcundaki artış 13 milyar 611 milyon TL idi.