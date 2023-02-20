Kredi kartı aidatı ödeyenler, dikkat! Ödediğiniz aidatların iadesini alabilirsiniz

Kredi kartları taksit imkânları ve biriken puanların alışverişlerde kullanılması gibi artılarıyla kullanıcılarına avantaj sağlıyor. Ancak pek çok kart için aidat ödemek gerekiyor. Peki, kart aidatı ödemek zorunlu mu? Kredi kartı aidatı ödemek istemiyorsanız ilk yapmanız gereken, kart sözleşmenizi dikkatlice okumak. Eğer sözleşmenizde aksi bir durum yoksa tüketici hakları sayesinde kredi kartı aidatı ödemesinden kurtulabilirsiniz. Bu aidatı ödemek istemiyorsanız işte bilmeniz gereken tüm detaylar!

Ekstrenize Yansıtılan Kredi Kartı Aidatı İçin İtiraz Talebi Oluşturun

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın düzenlediği Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar’a ilişkin beyannamede, kredi kartı alırken imzaladığınız sözleşmede senelik kullanım ücreti talep edilebileceği belirtilir. Ancak kredi kartı alırken imzaladığınız sözleşmede bu şekilde bir madde yazılı değilse bankanın size böyle bir aidat tanımlama hakkı yok. Ancak ekstrenize aidat yansırsa direkt olarak itiraz talebinde bulunabilirsiniz. İtiraz için ilk olarak bankayla iletişime geçebilir, durumu anlatan bir dilekçe ile şubenizden gerekli işlemleri yönetebilirsiniz. Dilerseniz daha önce alınan kart aidat bedelinin iadesini de talep edebilirsiniz.

Ödenen Kart Aidatının İadesini Nasıl Alınır?

Ekstrenize tanımlanan kredi kartı aidatını otomatik ödeme talimatıyla veya farkında olmadan ödediyseniz geçmişe dönük itiraz edip yaptığınız ödeme için iade talebi oluşturma hakkınız var. Bu işlemi üç farklı yolla yapabilirsiniz:

- İade talebinize dair detayları içeren bir dilekçe ve ekstre ile ilgili bankanın şubesinden işlem yapabilirsiniz.

- Tüketici Hakem Heyeti’ne şahsi olarak ekstrenizle başvuru yapabilir, aidat bedelinin iadesini talep edebilirsiniz.

- E-devlet üzerinden mail ile iade talebi sürecini başlatabilirsiniz. Bunun için e-devlet sistemine şifre, internet bankacılığı, mobil imza gibi yöntemlerden biriyle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "TUBİS" yazmanız gerekir. Ardından Tüketici Hakem Heyeti başvuru sayfasına yönlendirilirsiniz. Kesilen aidata ait dekont, adres, mail, bankanın vergi numarası gibi bilgileri ilgili yerlere girerek başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.