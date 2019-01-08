Kredi kartı borçlarına yapılandırma

08 Ocak 2019

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyle ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kws'ye kadar olan elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üsteliyoruz. Bu kapsamda 2,5 milyon üzeri hanede 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak

- Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmesi için bir imkan sağlıyoruz

- Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borcu tek bir çatı altında toplanacak, Ziraat'ten alacağı kredi ile bu borcu kapatacak, aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcu ödeyecek

- Bu borç ister 24 ay ister 60 ay vade ile Ziraat Bankası'na ödenecek

- Halkbank 2019'da 350 bin esnafa 22 milyar TL'lik kredi kullandıracak

- Kurla ilgili tüm oyunlara rağmen dengelenmenin esnafa yansıması için 10 milyar TL'lik krediyi ilk çeyrekte ödeyeceğiz

- Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan desteği 5 puana çıkartıyoruz

- Bütçe disiplininden, tasarruflardan, yapısal reformlardan taviz vermeden bu yolu yürüyeceğiz

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu