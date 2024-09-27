Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasında örnek ödeme tablosu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

Peki milyonlarca kredi kartı ve bireysel ihtiyaç kredisi borçlusunu ilgilendiren düzenleme nasıl çalışacak?

Kredi kartlarının dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler kredi kartı borç bakiyelerini yapılandırabilecek. Yapılandırılan borcun en az yarısı ödenene kadar kredi kartı limiti artırılmayacak.

İhtiyaç kredilerinde anapara ve faiz ödemelerini 30 gün ve daha fazla geciktirenler ilave kredi kullanmadan mevcut kredilerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Yapılandırma için 1 yıl içinde başvurma şartı bulunuyor.

Hürriyet’ten Burak Taşçı, kredi kartı ve bireysel ihtiyaç kredisi yapılandırmalarını 100 bin TL ve 200 bin TL borç üzerinden irdeledi. Yapılandırmayla ortaya çıkacak aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarları vade seçenekleri üzerinden hesaplandı.

Kredi kartı yapılandırmasında örnek tablo

200 bin lira kredi kartı borcunun 60 ay vade seçeneği üzerinden aylık taksit tutarı 9 bin lira civarında oluyor. 200 bin liralık borcun geri ödemesi 535 bin liraya yaklaşıyor.

24 ay vade seçeneğinde aylık taksitler 13 bin 200 lira civarında gerçekleşiyor ve toplam geri ödeme 316 bin lira seviyesine geliyor.

İhtiyaç kredisi yapılandırmasında örnek tablo

İhtiyaç kredisi çekerken 50 bin liraya kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50 bin 1 lira ve üzeri ile 100 bin lira arası krediler için 24 aya kadar ve 100 bin 1 lira ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunuyor.

100 bin liralık ihtiyaç kredisinin yüzde 4 faiz oranıyla kullanıldığı düşünüldüğünde…

Maksimum 60 ay vade ve yüzde 3,11 faiz oranıylan borcun yapılandırılması halinde oluşacak tablo şöyle:

* 100 bin liralık kredinin üç taksitini ödedikten sonra kalan taksitleri ödeyemeyen kişi dokuz taksiti yapılandırmak istediğinde geriye kalan mevcut ana parası 80 bin 383 lira oluyor.

* Geriye dokuz ay ödemesi kalıyor ve mevcut taksit tutarı 11 bin 410 lira oluyor. Başka bir deyişle kredisini zamanında ödese toplam geri ödemesi 137 bin lira civarında gerçekleşiyor.

* Kalan dokuz taksit için yüzde 3.11 faiz oranıyla 60 ay vadeyle borçlanmak isterse kredi masrafları hariç aylık ödemesi 3600 lira civarında gerçekleşiyor ve toplam geri ödemesi 215 bin lira seviyelerine ulaşıyor.

* Kredi yapılandırmada uzun vadeye yayılırsa 113 bin lira civarında fazladan ödeme yapılmış oluyor.

* Vadenin 12 ay olarak ayarlanması halinde ise aylık ödeme 8590 liraya denk geliyor. Toplam geri ödeme ise kredi masrafları hariç 103 bin lirayı aşıyor.