Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı
Merkez Bankası’nın (TCMB) 750 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 25'e yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.
Haber Merkezi
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TCMB’nin faiz artırmasının ardından bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulanacak gecikme faizi yüzde 2,81'e yükseldi. Yeni oranın 1 Eylül’den itibaren geçerli olması için düzenleme yapıldı.
Merkez Bankası kredi kartı nakit ve KMH aylık azami faiz oranını % 2,81’e yükseltti.
Merkez Bankası’nın (TCMB) 750 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 17.5'ten 25'e yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.