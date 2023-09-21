Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı
Merkez Bankası'nın politika faizinde 500 baz puanlık artış kararı sonrasında kredi kartı, KMH ve ticari kredi faiz tavanları da arttı. Referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,71'e yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 3,76’ya yükseldi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık rekor faiz artışıyla politika faizini yüzde 30’a yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.
Referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,71'e yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 3,76’ya yükseldi.
Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 3,57’den yüzde 4,02’ye yükseldi.
Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 56,3’ten yüzde 69,3'e yükseldi.
İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 43,8’den yüzde 53,9’a yükseldi.