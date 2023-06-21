Kredi kullananların sayısı yüzde 58 arttı

Türkiye Bankalar Birliği(TBB) tarafından açıklanan rapora göre, Ocak-Mart 2023 döneminde yaklaşık 7 milyon 116 bin kişiye, 324 milyar TL tutarında tüketici kredisi ve konut kredisi kullandırıldı. İlk çeyrekte kullandırılan kredi miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168, bir önceki döneme göre ise yüzde 25 büyüdü.

Mart 2023 itibarıyla tüketici kredileri ve konut kredileri bakiyesi yaklaşık 1 trilyon 99 milyar TL, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 27 milyon 249 bin kişi oldu. Toplam kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarken, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 3 oranında azadı. Tüketici kredisi ve konut kredileri toplam bakiyesi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 13 oranında büyüdü.

Bakiyeler itibarıyla incelendiğinde, bir önceki yılın aynı üç aylık dönemine göre taşıt kredileri yüzde 391, konut kredileri yüzde 26 ve ihtiyaç kredileri ise yüzde 57 oranında arttı. Ocak-Mart 2023 döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinde ihtiyaç kredileri yüzde 79 ile en büyük paya sahiptir. Bunu sırasıyla, yüzde 15 ve yüzde 6 pay ile konut ve taşıt kredileri izlemektedir.

Ocak- Mart döneminde 257 milyar TL ihtiyaç kredisi kullanıldı Aynı dönemde 6 milyon 965 bin kişi yaklaşık 257 milyar TL tutarında ihtiyaç kredisi, yaklaşık 61 bin kişi yaklaşık 47 milyar TL tutarında konut kredisi ve 89 bin kişi yaklaşık 21 milyar TL tutarında taşıt kredisi kullandı. Ocak-Mart döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinden kanuni takibe alınan kredi miktarı 2 milyar 225 milyon TL oldu. Söz konusu kredilerin yüzde 2’sini konut, yüzde 98’ini ihtiyaç kredileri oluşturdu.